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Воздушная тревога в Украине: какие области в опасности

22 сентября 2023 00:31
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога сейчас 22 сентября: угроза крылатых ракет
Пуск вражеских ракет. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По территории Украины сегодня после полуночи, 22 сентября, начала распространяться воздушная тревога . Предварительно произошли пуски крылатых ракет.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Мониторинговые каналы сообщают, что существует угроза применением баллистического вооружения.

В опасности:

  • Сумская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Днепропетровская,
  • Донецкая область.

Карта воздушных тревог 22 сентября

Напомним, около семи вечера 21 сентября в Украине начала раздаваться воздушная тревога. В Воздушных силах отметили, что угроза продолжается для южных областей. Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс".

Также мы писали, что во время массированной ракетной атаки утра четверга 21 сентября обломки сбитой российской ракеты попали в завод PepsiCo под Киевом.

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