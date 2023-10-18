Повітряна тривога зараз 18 жовтня: загроза крилатих ракет

Повітряна тривога в Україні: які області в небезпеці
Повітряна тривога зараз, 18 жовтня, оголошена у кількох областях України. Вона почала ширитися близько опівночі. Зараз у небезпеці понад п'ять областей. Попередньо, ворог атакує безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Повітряна тривога зараз 18 жовтня: мапа тривог
Моніторингові канали повідомляють про пуски ворожих дронів.
Небезпека залишається. Мапа тривог нині така:
Нагадаємо, 18 жовтня, у східних областях України повідомили про вибухи. В частині України оголошено повітряну тривогу.
Повідомляється про ракетну небезпеку в східних і південних областях. Крім того, є загроза використання балістичного озброєння, у тому числі проти Запорізької області та міста Запоріжжя.
В Повітряних силах також повідомили про запуск чотирьох ракет.
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