Повітряна тривога зараз 18 жовтня: загроза крилатих ракет

Ворог запускає дрони по Україні. Фото: Google

Повітряна тривога зараз, 18 жовтня, оголошена у кількох областях України. Вона почала ширитися близько опівночі. Зараз у небезпеці понад п'ять областей. Попередньо, ворог атакує безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Моніторингові канали повідомляють про пуски ворожих дронів.

Небезпека залишається. Мапа тривог нині така:

Нагадаємо, 18 жовтня, у східних областях України повідомили про вибухи. В частині України оголошено повітряну тривогу.

Повідомляється про ракетну небезпеку в східних і південних областях. Крім того, є загроза використання балістичного озброєння, у тому числі проти Запорізької області та міста Запоріжжя.

В Повітряних силах також повідомили про запуск чотирьох ракет.