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Повітряна тривога в Україні: які області в небезпеці

18 жовтня 2023 23:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога зараз 18 жовтня: загроза крилатих ракет
Ворог запускає дрони по Україні. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Повітряна тривога зараз, 18 жовтня, оголошена у кількох областях України. Вона почала ширитися близько опівночі. Зараз у небезпеці  понад п'ять областей. Попередньо, ворог атакує безпілотниками. 

Про це повідомляють Повітряні сили України.

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Повітряна тривога зараз 18 жовтня: мапа тривог

Моніторингові канали повідомляють про пуски ворожих дронів.

Повітряна тривога 18 жовтня

Небезпека залишається. Мапа тривог нині така:

Повітряна тривога 18 жовтня

Нагадаємо, 18 жовтня, у східних областях України повідомили про вибухи. В частині України оголошено повітряну тривогу

Повідомляється про ракетну небезпеку в східних і південних областях. Крім того, є загроза використання балістичного озброєння, у тому числі проти Запорізької області та міста Запоріжжя.

В Повітряних силах також повідомили про запуск чотирьох ракет.

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