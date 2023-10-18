Воздушная тревога сейчас 18 октября: угроза крылатых ракет

Воздушная тревога в Украине: какие области в опасности
Воздушная тревога сейчас, 18 октября, объявлена в нескольких областях Украины. Она начала распространяться около полуночи. Сейчас в опасности более пяти областей. Предварительно, враг атакует беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины.
Воздушная тревога сейчас 18 октября: карта тревог
Мониторинговые каналы сообщают о пусках вражеских дронов.
Опасность остается. Карта тревог сейчас такая:
Напомним, 18 октября в восточных областях Украины сообщили о взрывах. В части Украины объявлена воздушная тревога.
Сообщается о ракетной опасности в восточных и южных областях. Кроме того, существует угроза использования баллистического вооружения, в том числе против Запорожской области и города Запорожья.
В Воздушных силах также сообщили о запуске четырех ракет.
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