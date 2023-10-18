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Воздушная тревога в Украине: какие области в опасности

18 октября 2023 23:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога сейчас 18 октября: угроза крылатых ракет
Враг запускает дроны по Украине. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Воздушная тревога сейчас, 18 октября, объявлена в нескольких областях Украины. Она начала распространяться около полуночи. Сейчас в опасности более пяти областей. Предварительно, враг атакует беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Мониторинговые каналы сообщают о пусках вражеских дронов.

Повітряна тривога в Україні 18 жовтня

Опасность остается. Карта тревог сейчас такая:

Воздушная тревога 18 октября

Напомним, 18 октября в восточных областях Украины сообщили о взрывах. В части Украины объявлена воздушная тревога.

Сообщается о ракетной опасности в восточных и южных областях. Кроме того, существует угроза использования баллистического вооружения, в том числе против Запорожской области и города Запорожья.

В Воздушных силах также сообщили о запуске четырех ракет.

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