Воздушная тревога сейчас 18 октября: угроза крылатых ракет

Враг запускает дроны по Украине. Фото: Google

Воздушная тревога сейчас, 18 октября, объявлена в нескольких областях Украины. Она начала распространяться около полуночи. Сейчас в опасности более пяти областей. Предварительно, враг атакует беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

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Мониторинговые каналы сообщают о пусках вражеских дронов.

Опасность остается. Карта тревог сейчас такая:

Напомним, 18 октября в восточных областях Украины сообщили о взрывах. В части Украины объявлена воздушная тревога.

Сообщается о ракетной опасности в восточных и южных областях. Кроме того, существует угроза использования баллистического вооружения, в том числе против Запорожской области и города Запорожья.

В Воздушных силах также сообщили о запуске четырех ракет.