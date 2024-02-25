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Повітряна тривога в Україні — куди летять ворожі "шахеди"

25 лютого 2024 07:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Повітряна тривога в Україні — куди летять ворожі "шахеди"
"Шахед" в небі. Ілюстративне фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні в неділю, 25 лютого, оголошено повітряну тривогу. Наразі ворожі "шахеди" зафіксовані у Київській області.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Що відомо про загрозу станом на зараз

"Наразі група "Шахедів" спостерігається у Київській області", — зазначили у повідомленні. 

загроза безпілотників
Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Станом на сьому ранку 25 лютого повітряну тривогу оголошено лише в Київській області.

загроза безпілотників
Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, раніше одеські прикордонники показали, як під час нічної атаки РФ знищили ворожий "шахед"

Також ми писали, що на Херсонщині українські військові за допомогою HIMARS знищили російський розрахунок БпЛА

Київська область
окупанти
дрон Шахід-136
повітряна тривога
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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