Повітряна тривога в Україні — куди летять ворожі "шахеди"

"Шахед" в небі. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні в неділю, 25 лютого, оголошено повітряну тривогу. Наразі ворожі "шахеди" зафіксовані у Київській області.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Що відомо про загрозу станом на зараз

"Наразі група "Шахедів" спостерігається у Київській області", — зазначили у повідомленні.

Скриншот допису з Telegram Повітряних Сил ЗСУ

Станом на сьому ранку 25 лютого повітряну тривогу оголошено лише в Київській області.

Мапа повітряних тривог

Нагадаємо, раніше одеські прикордонники показали, як під час нічної атаки РФ знищили ворожий "шахед".

Також ми писали, що на Херсонщині українські військові за допомогою HIMARS знищили російський розрахунок БпЛА.