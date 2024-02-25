Повітряна тривога в Україні — куди летять ворожі "шахеди"
25 лютого 2024 07:17
"Шахед" в небі. Ілюстративне фото: Reuters
В Україні в неділю, 25 лютого, оголошено повітряну тривогу. Наразі ворожі "шахеди" зафіксовані у Київській області.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Що відомо про загрозу станом на зараз
"Наразі група "Шахедів" спостерігається у Київській області", — зазначили у повідомленні.
Станом на сьому ранку 25 лютого повітряну тривогу оголошено лише в Київській області.
Нагадаємо, раніше одеські прикордонники показали, як під час нічної атаки РФ знищили ворожий "шахед".
Також ми писали, що на Херсонщині українські військові за допомогою HIMARS знищили російський розрахунок БпЛА.
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