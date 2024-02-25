Воздушная тревога в Украине — куда летят вражеские "шахеды"

"Шахед" в небе. Иллюстративное фото: Reuters

В Украине в воскресенье, 25 февраля, объявлена воздушная тревога. Пока вражеские "шахеды" зафиксированы в Киевской области.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Что известно об угрозе по состоянию на сейчас

"В настоящее время группа "Шахедов" наблюдается в Киевской области", — отметили в сообщении.

Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

По состоянию на семь утра 25 февраля воздушная тревога объявлена только в Киевской области.

Карта воздушных тревог

Напомним, ранее одесские пограничники показали, как во время ночной атаки РФ уничтожили вражеский "шахед".

Также мы писали, что в Херсонской области украинские военные с помощью HIMARS уничтожили российский расчет БпЛА .