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Воздушная тревога в Украине — куда летят вражеские "шахеды"

25 февраля 2024 07:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Воздушная тревога в Украине — куда летят вражеские "шахеды"
"Шахед" в небе. Иллюстративное фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине в воскресенье, 25 февраля, объявлена воздушная тревога. Пока вражеские "шахеды" зафиксированы в Киевской области.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Что известно об угрозе по состоянию на сейчас

"В настоящее время группа "Шахедов" наблюдается в Киевской области", — отметили в сообщении.

угроза беспилотников
Скриншот сообщения из Telegram Воздушных Сил ВСУ

По состоянию на семь утра 25 февраля воздушная тревога объявлена только в Киевской области.

угроза беспилотников
Карта воздушных тревог

Напомним, ранее одесские пограничники показали, как во время ночной атаки РФ уничтожили вражеский "шахед".

Также мы писали, что в Херсонской области украинские военные с помощью HIMARS уничтожили российский расчет БпЛА .

Киевская область
оккупанты
дрон Шахид-136
воздушная тревога
война в Украине
Воздушные Силы ВСУ

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