Воздушная тревога в Украине — куда летят вражеские "шахеды"
25 февраля 2024 07:17
"Шахед" в небе. Иллюстративное фото: Reuters
В Украине в воскресенье, 25 февраля, объявлена воздушная тревога. Пока вражеские "шахеды" зафиксированы в Киевской области.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Что известно об угрозе по состоянию на сейчас
"В настоящее время группа "Шахедов" наблюдается в Киевской области", — отметили в сообщении.
По состоянию на семь утра 25 февраля воздушная тревога объявлена только в Киевской области.
Напомним, ранее одесские пограничники показали, как во время ночной атаки РФ уничтожили вражеский "шахед".
Также мы писали, что в Херсонской области украинские военные с помощью HIMARS уничтожили российский расчет БпЛА .
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