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Повітряна тривога в Україні: ворожа небезпека

25 вересня 2023 23:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повітряна тривога зараз 26 вересня: ворожа загроза
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Територією України сьогодні ввечері, близько 23:00 25 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Ворог запустив безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Україною почала поширюватися повітряна тривога.  Моніторингові канали повідомляють про пуски ворожих безпілотників. 

Мапа повітряних тривог наразі така:

Мапа тривог на 25 вересня

Нагадаємо, у Чорному морі значно збільшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій. У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет.

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