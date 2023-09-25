Повітряна тривога зараз 26 вересня: ворожа загроза

Повітряна тривога в Україні: ворожа небезпека
25 вересня 2023 23:19
Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот
Територією України сьогодні ввечері, близько 23:00 25 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Ворог запустив безпілотники.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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Україною почала поширюватися повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про пуски ворожих безпілотників.
Мапа повітряних тривог наразі така:
Нагадаємо, у Чорному морі значно збільшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій. У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет.