Повітряна тривога зараз 26 вересня: ворожа загроза

Мапа повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Територією України сьогодні ввечері, близько 23:00 25 вересня, почала поширюватися повітряна тривога. Ворог запустив безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Україною почала поширюватися повітряна тривога. Моніторингові канали повідомляють про пуски ворожих безпілотників.

Мапа повітряних тривог наразі така:

Нагадаємо, у Чорному морі значно збільшилась кількість ворожих кораблів. Крім того, ворог вивів на бойове чергування додатковий ракетоносій. У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 7 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 12 ракет.