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Воздушная тревога в Украине: враждебная опасность

25 сентября 2023 23:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога сейчас 26 сентября: враждебная угроза
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

По территории Украины сегодня вечером, около 23:00 25 сентября, начала распространяться воздушная тревога. Враг запустил беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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По Украине начала распространяться воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о пусках вражеских беспилотников.

Карта воздушных тревог такова:

Карта тревог на 25 сентября

Напомним, в Черном море значительно увеличилось количество вражеских кораблей. Кроме того, враг вывел на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель. В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 12 ракет.

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