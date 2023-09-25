Воздушная тревога сейчас 26 сентября: враждебная угроза

Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

По территории Украины сегодня вечером, около 23:00 25 сентября, начала распространяться воздушная тревога. Враг запустил беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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По Украине начала распространяться воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают о пусках вражеских беспилотников.

Карта воздушных тревог такова:

Напомним, в Черном море значительно увеличилось количество вражеских кораблей. Кроме того, враг вывел на боевое дежурство дополнительный ракетоноситель. В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 12 ракет.