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Повітряна тривога в Україні — зафіксовано пуск ракети

20 грудня 2023 15:58
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Повітряна тривога в Україні — зафіксовано пуск ракети
Карта повітряних тривог вдень 20 грудня 2023. Скріншот
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

В Україні оголошена повітряна тривога. Значна кількість областей та Київ перебувають під загрозою застосування ворогом балістичного озброєння. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

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Карта повітряних тривог вдень 20 грудня 2023 року

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот

 

Нагадаємо, окупанти вночі завдали два ракетні удари по Салтівському району Харкова. 

 

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