Повітряна тривога в Україні — зафіксовано пуск ракети
20 грудня 2023 15:58
Карта повітряних тривог вдень 20 грудня 2023. Скріншот
В Україні оголошена повітряна тривога. Значна кількість областей та Київ перебувають під загрозою застосування ворогом балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Читайте також:
В яких областях небезпека
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття!", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти вночі завдали два ракетні удари по Салтівському району Харкова.
Читайте Новини.LIVE!