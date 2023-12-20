Повітряна тривога в Україні — зафіксовано пуск ракети

Карта повітряних тривог вдень 20 грудня 2023. Скріншот

В Україні оголошена повітряна тривога. Значна кількість областей та Київ перебувають під загрозою застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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Карта повітряних тривог вдень 20 грудня 2023 року

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

У разі оголошення повітряної тривоги прямуйте в укриття!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот

Нагадаємо, окупанти вночі завдали два ракетні удари по Салтівському району Харкова.