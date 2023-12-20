Воздушная тревога в Украине — зафиксирован пуск ракеты

Карта воздушных тревог днем ​​20 декабря 2023 года. Скриншот

В Украине объявлена воздушная тревога. Значительное количество областей и Киев находятся под угрозой применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Карта воздушных тревог днем 20 декабря 2023 года

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!"

В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.

Скриншот

Напомним, оккупанты ночью нанесли два ракетных удара по Салтовскому району Харькова.