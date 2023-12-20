Воздушная тревога в Украине — зафиксирован пуск ракеты
20 декабря 2023 15:58
Карта воздушных тревог днем 20 декабря 2023 года. Скриншот
В Украине объявлена воздушная тревога. Значительное количество областей и Киев находятся под угрозой применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"Угроза применения баллистического вооружения с востока!"
В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты ночью нанесли два ракетных удара по Салтовскому району Харькова.
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