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Воздушная тревога в Украине — зафиксирован пуск ракеты

20 декабря 2023 15:58
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Воздушная тревога в Украине — зафиксирован пуск ракеты
Карта воздушных тревог днем ​​20 декабря 2023 года. Скриншот
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

В Украине объявлена воздушная тревога. Значительное количество областей и Киев находятся под угрозой применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Карта воздушных тревог днем 20 декабря 2023 года

"Угроза применения баллистического вооружения с востока!"
В случае объявления воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!", — говорится в сообщении.

Скриншот

Напомним, оккупанты ночью нанесли два ракетных удара по Салтовскому району Харькова.

 

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