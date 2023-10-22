Повітряна тривога знову "червоніє"областями: де можуть атакувати БпЛА та ракети
22 жовтня 2023 03:36
оновлено: 03:40
Ракета злітає в небо вночі. Фото: EPA-EFE
Повітряна тривога в Україні зараз, 22 жовтня, лунає вже вкотре. У повітряному просторі над областями блукають ворожі БпЛА, також є інформація про ракетну небезпеку в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Небезпека поширилась близько 03:30.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Оновлено 03:38. За даними військових, ракетна небезпека оголошена в Запорізькій та Дніпропетровській областях.
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