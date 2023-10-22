Повітряна тривога знову "червоніє"областями: де можуть атакувати БпЛА та ракети

Ракета злітає в небо вночі. Фото: EPA-EFE

Повітряна тривога в Україні зараз, 22 жовтня, лунає вже вкотре. У повітряному просторі над областями блукають ворожі БпЛА, також є інформація про ракетну небезпеку в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Небезпека поширилась близько 03:30.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 03:38. За даними військових, ракетна небезпека оголошена в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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