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Повітряна тривога знову "червоніє"областями: де можуть атакувати БпЛА та ракети

22 жовтня 2023 03:36
оновлено: 03:40
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога знову "червоніє"областями: де можуть атакувати БпЛА та ракети
Ракета злітає в небо вночі. Фото: EPA-EFE
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 22 жовтня, лунає вже вкотре. У повітряному просторі над областями блукають ворожі БпЛА, також є інформація про ракетну небезпеку в Запорізькій та Дніпропетровській областях. Небезпека поширилась близько 03:30.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Оновлено 03:38. За даними військових, ракетна небезпека оголошена в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряних тривог в Україні зараз 22 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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