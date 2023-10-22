Воздушная тревога снова "краснеет" областями: где могут атаковать БпЛА и ракеты
22 октября 2023 03:36
обновлено: 03:40
Ракета взлетает в небо ночью. Фото: EPA-EFE
Воздушная тревога в Украине сейчас, 22 октября, раздается в очередной раз. В воздушном пространстве над областями бродят вражеские БПЛА, также есть информация о ракетной опасности в Запорожской и Днепропетровской областях. Опасность распространилась около 3:30.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
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Обновлено 03:38 . По данным военных, ракетная опасность объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях.
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