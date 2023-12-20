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Повітряна тривога знову шириться областями — хто в небезпеці

20 грудня 2023 01:06
оновлено: 01:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога знову шириться областями — хто в небезпеці
Запуск ракет в нічне небо. Фото: SPUTNIK
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 20 грудня, знову поспіхом охоплює області. Є загроза безпілотників та балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Військові попереджають про загрозу застосування балістики в Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також раніше попереджали про ворожі безпілотники, які прямували в бік Кіровоградської та Черкаської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Тим часом повітряна тривога охопила центральну частину, частково схід та південь.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 20 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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