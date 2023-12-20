Повітряна тривога знову шириться областями — хто в небезпеці
20 грудня 2023 01:06
оновлено: 01:11
Запуск ракет в нічне небо. Фото: SPUTNIK
Повітряна тривога в Україні зараз, 20 грудня, знову поспіхом охоплює області. Є загроза безпілотників та балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Читайте також:
Військові попереджають про загрозу застосування балістики в Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.
Також раніше попереджали про ворожі безпілотники, які прямували в бік Кіровоградської та Черкаської областей.
Тим часом повітряна тривога охопила центральну частину, частково схід та південь.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!