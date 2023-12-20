Воздушная тревога снова распространяется по областям — кто в опасности

Запуск ракет в ночное небо. Фото: SPUTNIK

Воздушная тревога в Украине сейчас, 20 декабря, снова наспех охватывает области. Есть угроза беспилотников и баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Военные предупреждают об угрозе применения баллистики в Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также ранее предупреждали о вражеских беспилотниках, направлявшихся в сторону Кировоградской и Черкасской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем воздушная тревога охватила центральную часть, частично восток и юг.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:22. Областями последовали отбои воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о движущихся в северо-западном направлении беспилотниках в Черкасской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

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