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Воздушная тревога снова распространяется по областям — кто в опасности

20 декабря 2023 01:06
обновлено: 01:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога снова распространяется по областям — кто в опасности
Запуск ракет в ночное небо. Фото: SPUTNIK
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 20 декабря, снова наспех охватывает области. Есть угроза беспилотников и баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Военные предупреждают об угрозе применения баллистики в Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также ранее предупреждали о вражеских беспилотниках, направлявшихся в сторону Кировоградской и Черкасской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Тем временем воздушная тревога охватила центральную часть, частично восток и юг.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 20 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:22. Областями последовали отбои воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 20 декабря
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о движущихся в северо-западном направлении беспилотниках в Черкасской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Новость дополняется...

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