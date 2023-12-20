Воздушная тревога снова распространяется по областям — кто в опасности
Воздушная тревога в Украине сейчас, 20 декабря, снова наспех охватывает области. Есть угроза беспилотников и баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Военные предупреждают об угрозе применения баллистики в Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Также ранее предупреждали о вражеских беспилотниках, направлявшихся в сторону Кировоградской и Черкасской областей.
Тем временем воздушная тревога охватила центральную часть, частично восток и юг.
Обновлено 01:22. Областями последовали отбои воздушной тревоги.
Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщает о движущихся в северо-западном направлении беспилотниках в Черкасской области.
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