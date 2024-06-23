Росія вночі 23 червня запустила ракети — скільки цілей збила ППО

Мобільна вогнева група ППО. Фото: Генштаб

Російські війська в ніч проти неділі, 23 червня, вчергове атакували Україну ракетами. Захисникам неба вдалося збити дві з трьох російських цілей.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Читайте також:

Ракетна атака на Україну 23 червня

Так, вночі росіяни атакували Україну трьома крилатими ракетами морського базування "Калібр" з акваторії Азовського моря.

Під час протиповітряного бою зенітні ракетні підрозділи ПС ЗСУ збили дві ракети у небі над Київською областю.

Збиті цілі. Фото: Повітряні сили

Раніше Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності сучасних систем ППО та допомоги від партнерів для ефективного захисту країни від російського терору.

Також ми писали, що внаслідок російської атаки авіабомбами на Харків постраждали 52 людини. А очільник ОВА Олег Синєгубов показав наслідки російського обстрілу міста.