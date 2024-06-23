Россия ночью 23 июня запустила ракеты - сколько целей сбила ПВО

Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб

Российские войска в ночь на воскресенье, 23 июня, в очередной раз атаковали Украину ракетами. Защитникам неба удалось сбить две из трех российских целей.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Ракетная атака на Украину 23 июня

Так, ночью россияне атаковали Украину тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря.

Во время противовоздушного боя зенитные ракетные подразделения ПС ВСУ сбили две ракеты в небе над Киевской областью.

Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость современных систем ПВО и помощи от партнеров для эффективной защиты страны от российского террора.

Также мы писали, что в результате российской атаки авиабомбами на Харьков пострадали 52 человека. А глава ОВА Олег Синегубов показал последствия российских обстрелов города.