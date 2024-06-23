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Воздушные силы назвали количество сбитых российских ракет этой ночью

23 июня 2024 07:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия ночью 23 июня запустила ракеты - сколько целей сбила ПВО
Мобильная огневая группа ПВО. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские войска в ночь на воскресенье, 23 июня, в очередной раз атаковали Украину ракетами. Защитникам неба удалось сбить две из трех российских целей.

Об этом сообщают Воздушные силы.

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Так, ночью россияне атаковали Украину тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря.

Во время противовоздушного боя зенитные ракетные подразделения ПС ВСУ сбили две ракеты в небе над Киевской областью.

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Сбитые цели. Фото: Воздушные силы

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость современных систем ПВО и помощи от партнеров для эффективной защиты страны от российского террора.

Также мы писали, что в результате российской атаки авиабомбами на Харьков пострадали 52 человека. А глава ОВА Олег Синегубов показал последствия российских обстрелов города.

российские войска
ПВО
ракеты
война в Украине
ракетный удар

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