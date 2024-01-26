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Повторна повітряна тривога — чим РФ атакує цього разу

26 січня 2024 01:54
оновлено: 01:58
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Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога ніч 26 січня — чим РФ атакує цього разу
Ракета злітає в нічне небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 26 січня, лунає повторно близько 01:50. Небезпека швидко поширилась півднем та центральними областями.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України. 

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За даними українських захисників, є загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила такі області:

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 26 січня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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