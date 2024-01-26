Повторна повітряна тривога ніч 26 січня — чим РФ атакує цього разу

Ракета злітає в нічне небо. Фото: freepik.com

Повітряна тривога в Україні зараз, 26 січня, лунає повторно близько 01:50. Небезпека швидко поширилась півднем та центральними областями.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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За даними українських захисників, є загроза застосування балістичного озброєння з півдня.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога охопила такі області:

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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