Повторная воздушная тревога ночь 26 января — чем РФ атакует на этот раз

Повторная воздушная тревога — чем РФ атакует на этот раз
Воздушная тревога в Украине сейчас, 26 января, раздается повторно около 01:50. Опасность быстро распространилась по югу и центральным областям. Под угрозой удара баллистикой Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская и другие. Ранее уже объявляли тревогу около часа ночи.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Повторная воздушная тревога 26 января
По данным украинских защитников, есть угроза применения баллистического вооружения с юга.
В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:
- Кировоградскую,
- Днепропетровскую,
- Донецкую,
- Запорожскую,
- Херсонскую,
- Николаевскую,
- Одесскую.
Напомним, что около 00:50 26 января воздушная тревога охватила значительную часть областей. "Покраснели" некоторые северные, восточные, центральные и южные регионы, в частности, Сумщина, Полтавщина, Черкасщина, Донетчина и т.д. Была опасность баллистики, однако длилась она недолго.
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