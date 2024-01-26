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Повторная воздушная тревога — чем РФ атакует на этот раз

26 января 2024 01:54
обновлено: 06:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога ночь 26 января — чем РФ атакует на этот раз
Ракета взлетает в ночное небо. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 26 января, раздается повторно около 01:50. Опасность быстро распространилась по югу и центральным областям. Под угрозой удара баллистикой Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская и другие. Ранее уже объявляли тревогу около часа ночи.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Повторная воздушная тревога 26 января

По данным украинских защитников, есть угроза применения баллистического вооружения с юга.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

  • Кировоградскую,
  • Днепропетровскую,
  • Донецкую,
  • Запорожскую,
  • Херсонскую,
  • Николаевскую,
  • Одесскую.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 26 января
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что около 00:50 26 января воздушная тревога охватила значительную часть областей. "Покраснели" некоторые северные, восточные, центральные и южные регионы, в частности, Сумщина, Полтавщина, Черкасщина, Донетчина и т.д. Была опасность баллистики, однако длилась она недолго.

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