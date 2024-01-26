Повторная воздушная тревога ночь 26 января — чем РФ атакует на этот раз

Ракета взлетает в ночное небо. Фото: freepik.com

Воздушная тревога в Украине сейчас, 26 января, раздается повторно около 01:50. Опасность быстро распространилась по югу и центральным областям. Под угрозой удара баллистикой Кировоградская, Николаевская, Днепропетровская и другие. Ранее уже объявляли тревогу около часа ночи.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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По данным украинских защитников, есть угроза применения баллистического вооружения с юга.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога охватила следующие области:

Кировоградскую,

Днепропетровскую,

Донецкую,

Запорожскую,

Херсонскую,

Николаевскую,

Одесскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что около 00:50 26 января воздушная тревога охватила значительную часть областей. "Покраснели" некоторые северные, восточные, центральные и южные регионы, в частности, Сумщина, Полтавщина, Черкасщина, Донетчина и т.д. Была опасность баллистики, однако длилась она недолго.