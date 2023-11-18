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Повторна повітряна тривога — якими областями шириться небезпека

18 листопада 2023 04:15
оновлено: 04:26
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Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога зараз 18 листопада — які області в небезпеці
Ракети в повітряному просторі. Фото: Picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 18 листопада, шириться вдруге за ніч. Спершу "почервонів" Київ, а за ним північні й західні області, зокрема Сумська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Хмельницька та інші. Є загроза застосування балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України

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Повторна повітряна тривога зараз 18 листопада

Оновлено 04:16. Військові повідомляють про загрозу балістики з півночі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 04:20. За даними місцевих пабліків, наразі повітряні цілі ворога не фіксуються.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Тим часом повітряна тривога охопила такі області, як:

  • Київську,
  • Чернігівську,
  • Сумську,
  • Житомирську,
  • Рівненську,
  • Волинську,
  • Тернопільську,
  • Хмельницьку.

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