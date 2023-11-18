Повторна повітряна тривога зараз 18 листопада — які області в небезпеці

Повторна повітряна тривога — якими областями шириться небезпека
18 листопада 2023 04:15
оновлено: 04:26
Ракети в повітряному просторі. Фото: Picture alliance
Повітряна тривога в Україні зараз, 18 листопада, шириться вдруге за ніч. Спершу "почервонів" Київ, а за ним північні й західні області, зокрема Сумська, Чернігівська, Житомирська, Рівненська, Хмельницька та інші. Є загроза застосування балістики.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Повторна повітряна тривога зараз 18 листопада
Оновлено 04:16. Військові повідомляють про загрозу балістики з півночі.
Оновлено 04:20. За даними місцевих пабліків, наразі повітряні цілі ворога не фіксуються.
Тим часом повітряна тривога охопила такі області, як:
- Київську,
- Чернігівську,
- Сумську,
- Житомирську,
- Рівненську,
- Волинську,
- Тернопільську,
- Хмельницьку.
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