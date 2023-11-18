Повторная воздушная тревога сейчас 18 ноября – какие области в опасности

Повторная воздушная тревога - какими областями распространяется опасность
18 ноября 2023 04:15
обновлено: 04:26
Ракеты в воздушном пространстве. Фото: Picture alliance
Воздушная тревога в Украине сейчас, 18 ноября, распространяется второй раз за ночь. Сначала "покраснел" Киев, а за ним северные и западные области, в том числе Сумская, Черниговская, Житомирская, Ровенская, Хмельницкая и другие. Есть угроза применения баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Повторная воздушная тревога сейчас 18 ноября
Обновлено 04:16. Военные сообщают об угрозе баллистики с севера.
Обновлено 04:20. По данным местных пабликов, в настоящее время воздушные цели врага не фиксируются.
Тем временем воздушная тревога охватила такие области, как:
- Киевскую,
- Черниговскую,
- Сумскую,
- Житомирскую,
- Ровенскую,
- Волынскую,
- Тернопольскую,
- Хмельницкий.
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