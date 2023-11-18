Повторная воздушная тревога сейчас 18 ноября – какие области в опасности

Ракеты в воздушном пространстве. Фото: Picture alliance

Воздушная тревога в Украине сейчас, 18 ноября, распространяется второй раз за ночь. Сначала "покраснел" Киев, а за ним северные и западные области, в том числе Сумская, Черниговская, Житомирская, Ровенская, Хмельницкая и другие. Есть угроза применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Повторная воздушная тревога сейчас 18 ноября

Обновлено 04:16. Военные сообщают об угрозе баллистики с севера.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 04:20. По данным местных пабликов, в настоящее время воздушные цели врага не фиксируются.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Тем временем воздушная тревога охватила такие области, как:

Киевскую,

Черниговскую,

Сумскую,

Житомирскую,

Ровенскую,

Волынскую,

Тернопольскую,

Хмельницкий.

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