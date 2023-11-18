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Повторная воздушная тревога - какими областями распространяется опасность

18 ноября 2023 04:15
обновлено: 04:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога сейчас 18 ноября – какие области в опасности
Ракеты в воздушном пространстве. Фото: Picture alliance
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас, 18 ноября, распространяется второй раз за ночь. Сначала "покраснел" Киев, а за ним северные и западные области, в том числе Сумская, Черниговская, Житомирская, Ровенская, Хмельницкая и другие. Есть угроза применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

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Повторная воздушная тревога сейчас 18 ноября

Обновлено 04:16. Военные сообщают об угрозе баллистики с севера.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 04:20. По данным местных пабликов, в настоящее время воздушные цели врага не фиксируются.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

Тем временем воздушная тревога охватила такие области, как:

  • Киевскую,
  • Черниговскую,
  • Сумскую,
  • Житомирскую,
  • Ровенскую,
  • Волынскую,
  • Тернопольскую,
  • Хмельницкий.

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