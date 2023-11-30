Повторна повітряна тривога на півдні — загроза ракет
30 листопада 2023 05:12
оновлено: 05:17
Ракета злітає в нічне небо. Фото:
Повітряна тривога зараз, 30 листопада, повторно лунає в південних областях, а саме Дніпропетровській, Запорізькій та інших.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
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Як зазначають українські захисники, на півдні оголошено загрозу ракетного удару.
"Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області — ракетна небезпека", — йдеться в повідомленні.
Також повітряна тривога оголошена в Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях.
Оновлено 05:16. Паблік "Николаевский Ванек" попереджає про ціль в напрямку на Шепетівський район Хмельницької області.
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