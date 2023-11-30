Повторна повітряна тривога на півдні — загроза ракет

Ракета злітає в нічне небо. Фото:

Повітряна тривога зараз, 30 листопада, повторно лунає в південних областях, а саме Дніпропетровській, Запорізькій та інших.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Як зазначають українські захисники, на півдні оголошено загрозу ракетного удару.

"Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області — ракетна небезпека", — йдеться в повідомленні.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Сили оборони півдня України"

Також повітряна тривога оголошена в Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:16. Паблік "Николаевский Ванек" попереджає про ціль в напрямку на Шепетівський район Хмельницької області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

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