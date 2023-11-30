Повторная воздушная тревога на юге - угроза ракет

Ракета взлетает в ночное небо. Фото:

Воздушная тревога сейчас, 30 ноября, повторяется в южных областях, а именно Днепропетровской, Запорожской и других.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .

Читайте также:

Как отмечают украинские защитники, на юге объявлена угроза ракетного удара.

"Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области - ракетная опасность" , - говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Силы обороны юга Украины"

Также воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:16. Паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о цели в направлении Шепетовского района Хмельницкой области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Новость дополняется...