Повторная воздушная тревога на юге - угроза ракет
30 ноября 2023 05:12
обновлено: 05:17
Ракета взлетает в ночное небо. Фото:
Воздушная тревога сейчас, 30 ноября, повторяется в южных областях, а именно Днепропетровской, Запорожской и других.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины .
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Как отмечают украинские защитники, на юге объявлена угроза ракетного удара.
"Днепропетровская, Запорожская, Донецкая области - ракетная опасность" , - говорится в сообщении.
Также воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой и Хмельницкой областях.
Обновлено 05:16. Паблик "Николаевский Ванек" предупреждает о цели в направлении Шепетовского района Хмельницкой области.
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