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Повторна повітряна тривога — попереджають про активність ворожої авіації

15 липня 2024 05:04
оновлено: 05:15
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога вранці 15 липня через активність авіації РФ
Пуски ракет в небо. Фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 15 липня поширилась через активність тактичної авіації російських загарбників на південному сході. "Почервоніли" Донецька, Запорізька, Херсонська та інші області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — попереджають Повітряні сили.

Також близько 02:20 військові повідомляли про ракетну небезпеку в Харківській області.

Ранкова повітряна тривога 15 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога поширилась на такі області:

  • Харківську,
  • Донецьку,
  • Запорізьку,
  • Херсонську.
Карта тривоги зараз 15 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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