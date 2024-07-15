Повторна повітряна тривога вранці 15 липня через активність авіації РФ

Пуски ракет в небо. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні зараз 15 липня поширилась через активність тактичної авіації російських загарбників на південному сході. "Почервоніли" Донецька, Запорізька, Херсонська та інші області.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — попереджають Повітряні сили.

Також близько 02:20 військові повідомляли про ракетну небезпеку в Харківській області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога поширилась на такі області:

Харківську,

Донецьку,

Запорізьку,

Херсонську.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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