Повторна повітряна тривога вранці 15 липня через активність авіації РФ

Повторна повітряна тривога — попереджають про активність ворожої авіації
15 липня 2024 05:04
оновлено: 05:15
Пуски ракет в небо. Фото: росЗМІ
Повітряна тривога в Україні зараз 15 липня поширилась через активність тактичної авіації російських загарбників на південному сході. "Почервоніли" Донецька, Запорізька, Херсонська та інші області.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!" — попереджають Повітряні сили.
Також близько 02:20 військові повідомляли про ракетну небезпеку в Харківській області.
Наразі повітряна тривога поширилась на такі області:
- Харківську,
- Донецьку,
- Запорізьку,
- Херсонську.
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