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Повторная воздушная тревога — предупреждают об активности вражеской авиации

15 июля 2024 05:04
обновлено: 05:15
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога утром 15 июля из-за активности авиации РФ
Пуск ракет в небе. Фото: росСМИ
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 15 июля распространилась из-за активности тактической авиации российских захватчиков на юго-востоке. "Покраснели" Донецкая, Запорожская, Херсонская и другие области.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога утром 15 июля

"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!" – предупреждают Воздушные силы.

Также около 2:20 военные сообщали о ракетной опасности в Харьковской области.

Утренняя воздушная тревога 15 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога распространилась на следующие области:

  • Харьковскую,
  • Донецк,
  • Запорожская,
  • Херсонскую.
Карта тревоги сейчас 15 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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