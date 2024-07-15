Повторная воздушная тревога утром 15 июля из-за активности авиации РФ

Повторная воздушная тревога — предупреждают об активности вражеской авиации
15 июля 2024 05:04
обновлено: 05:15
Пуск ракет в небе. Фото: росСМИ
Воздушная тревога в Украине сейчас 15 июля распространилась из-за активности тактической авиации российских захватчиков на юго-востоке. "Покраснели" Донецкая, Запорожская, Херсонская и другие области.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!" – предупреждают Воздушные силы.
Также около 2:20 военные сообщали о ракетной опасности в Харьковской области.
В настоящее время воздушная тревога распространилась на следующие области:
- Харьковскую,
- Донецк,
- Запорожская,
- Херсонскую.
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