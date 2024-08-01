Повітряна тривога зараз 1 серпня — яка небезпека загрожує областям

Повторна повітряна тривога — ПС попередили про нову небезпеку
Повітряна тривога в Україні зараз 1 липня шириться повторно у зв'язку з загрозою ударних безпілотників. Цілі рухаються з Миколаївської області в бік північного заходу.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога вночі 1 серпня
Українські бійці попередили Миколаївську область про безпілотники на сході.
Своєю чергою моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" повідомив, що один дрон летить із Миколаївської області до Кіровоградської, і один перелетів із Запорізької до Дніпропетровської.
Таким чином у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Оновлено 01:57. Військові повідомили, що ударні дрони виявили на межі Миколаївської та Кіровоградської області, а також на захід від Дніпра.
Оновлено 02:02. За даними захисників, один "шахед" летить у Сумській області в бік Чернігівської. Повітряна тривога також триває в Сумській області.
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