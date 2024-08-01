Воздушная тревога сейчас 1 августа – какая опасность угрожает областям

Ударный беспилотник улетает в небе. Фото: depositphotos

Воздушная тревога в Украине сейчас 1 июля распространяется повторно в связи с угрозой ударных беспилотников. Цели двигаются из Николаевской области в сторону северо-запада.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщил, что один дрон летит из Николаевской области в Кировоградскую, и один перелетел из Запорожской в Днепропетровскую.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Николаевский Ванек"

Таким образом, в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 01:57. Военные сообщили, что ударные дроны обнаружили на границе Николаевской и Кировоградской области, а также западнее Днепра.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 02:02. По данным защитников, один "шахед" летит в Сумскую область в сторону Черниговской. Воздушная тревога продолжается в Сумской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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