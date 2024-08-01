Воздушная тревога сейчас 1 августа – какая опасность угрожает областям

Повторная воздушная тревога — ВС предупредили о новой опасности
Воздушная тревога в Украине сейчас 1 июля распространяется повторно в связи с угрозой ударных беспилотников. Цели двигаются из Николаевской области в сторону северо-запада.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога ночью 1 августа
Украинские бойцы предупредили Николаевскую область о беспилотниках на востоке.
В свою очередь мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" сообщил, что один дрон летит из Николаевской области в Кировоградскую, и один перелетел из Запорожской в Днепропетровскую.
Таким образом, в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Обновлено 01:57. Военные сообщили, что ударные дроны обнаружили на границе Николаевской и Кировоградской области, а также западнее Днепра.
Обновлено 02:02. По данным защитников, один "шахед" летит в Сумскую область в сторону Черниговской. Воздушная тревога продолжается в Сумской области.
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