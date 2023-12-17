Повторна повітряна тривога шириться країною — чим атакує ворог
Повітряна тривога в Україні зараз, 17 грудня, шириться повторно. Є загроза ударних БпЛА для Миколаївської та Херсонської областей, а також ракетна небезпека для Кіровоградської, Дніпропетровської та інших.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.
Повітряні сили попереджають про загрозу безпілотників для Миколаївської та Херсонської областей.
Також військові повідомляють про ракетну небезпеку для Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Таким чином повітряна тривога повторно охопила південь та частинку центральних регіонів.
Оновлено 03:03. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про ракету ймовірно типу Іскандер-К.
Оновлено 03:08. Повітряні сили також попереджають про ракетну небезпеку в Київській, Полтавській та Черкаській областях.
Оновлено 03:10. За даними "Ванька", ракета летить черед Кіровоградську область в бік Полтавської, Дніпропетровської.
Оновлено 03:13. "Ракета в Кіровоградській області в північно-східному напрямку!" — пишуть військові.
Оновлено 03:25. Тривога поширилась на Сумську й Харківську області.
Там оголошено ракетну небезпеку.
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