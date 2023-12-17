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Повторна повітряна тривога шириться країною — чим атакує ворог

17 грудня 2023 02:56
оновлено: 03:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога шириться країною — чим атакує ворог
Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз, 17 грудня, шириться повторно. Є загроза ударних БпЛА для Миколаївської та Херсонської областей, а також ракетна небезпека для Кіровоградської, Дніпропетровської та інших.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

Читайте також:

Повітряні сили попереджають про загрозу безпілотників для Миколаївської та Херсонської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також військові повідомляють про ракетну небезпеку для Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога повторно охопила південь та частинку центральних регіонів. 

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 17 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:03. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про ракету ймовірно типу Іскандер-К.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 03:08. Повітряні сили також попереджають про ракетну небезпеку в Київській, Полтавській та Черкаській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 03:10. За даними "Ванька", ракета летить черед Кіровоградську область в бік Полтавської, Дніпропетровської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 03:13. "Ракета в Кіровоградській області в північно-східному напрямку!" — пишуть військові.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 03:25. Тривога поширилась на Сумську й Харківську області.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 17 грудня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Там оголошено ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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