Повторна повітряна тривога шириться країною — чим атакує ворог

Запуск ракет в нічне небо. Фото: росЗМІ

Повітряна тривога в Україні зараз, 17 грудня, шириться повторно. Є загроза ударних БпЛА для Миколаївської та Херсонської областей, а також ракетна небезпека для Кіровоградської, Дніпропетровської та інших.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України.

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Повітряні сили попереджають про загрозу безпілотників для Миколаївської та Херсонської областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також військові повідомляють про ракетну небезпеку для Кіровоградської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога повторно охопила південь та частинку центральних регіонів.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:03. Паблік "Николаевский Ванек" повідомляє про ракету ймовірно типу Іскандер-К.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Оновлено 03:08. Повітряні сили також попереджають про ракетну небезпеку в Київській, Полтавській та Черкаській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 03:10. За даними "Ванька", ракета летить черед Кіровоградську область в бік Полтавської, Дніпропетровської.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 03:13. "Ракета в Кіровоградській області в північно-східному напрямку!" — пишуть військові.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 03:25. Тривога поширилась на Сумську й Харківську області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Там оголошено ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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