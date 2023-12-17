Повторная воздушная тревога распространяется по стране — чем атакует враг.

Запуск ракет в ночное небо. Фото: росСМИ

Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 декабря, продолжается повторно. Есть угроза ударных БПЛА для Николаевской и Херсонской областей, а также ракетная опасность для Кировоградской, Днепропетровской и других.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.

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Воздушные силы предупреждают об угрозе беспилотников Николаевской и Херсонской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также военные сообщают о ракетной опасности Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога повторно охватила юг и частицу центральных регионов.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:03. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о ракете предположительно типа Искандер-К.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Обновлено 03:08. Воздушные силы также предупреждают ракетную опасность в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 03:10. По данным "Ванька", ракета летит стадо Кировоградской области в сторону Полтавской, Днепропетровской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 03:13. "Ракета в Кировоградской области в северо-восточном направлении!" – пишут военные.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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