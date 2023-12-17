Повторная воздушная тревога распространяется по стране — чем атакует враг.
Воздушная тревога в Украине сейчас, 17 декабря, продолжается повторно. Есть угроза ударных БПЛА для Николаевской и Херсонской областей, а также ракетная опасность для Кировоградской, Днепропетровской и других.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Воздушные силы предупреждают об угрозе беспилотников Николаевской и Херсонской областей.
Также военные сообщают о ракетной опасности Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областей.
Таким образом, воздушная тревога повторно охватила юг и частицу центральных регионов.
Обновлено 03:03. Паблик "Николаевский Ванек" сообщает о ракете предположительно типа Искандер-К.
Обновлено 03:08. Воздушные силы также предупреждают ракетную опасность в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.
Обновлено 03:10. По данным "Ванька", ракета летит стадо Кировоградской области в сторону Полтавской, Днепропетровской.
Обновлено 03:13. "Ракета в Кировоградской области в северо-восточном направлении!" – пишут военные.
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