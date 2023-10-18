Повторна повітряна тривога шириться Україною: які області під загрозою

Ракета летить у небі. Фото: google.com

Повітряна тривога знову поширилась Дніпропетровською, Запорізькою та іншими областями сьогодні, 18 жовтня, близько 2-ї ночі. Є загроза ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 01:55. За інформацією українських захисників, у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях є загроза ракетного удару. Також повітряна тривога поширилась і на Кіровоградську область.

Джерело: t.me/kpszsu

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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