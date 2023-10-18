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Повторна повітряна тривога шириться Україною: які області під загрозою

18 жовтня 2023 01:53
оновлено: 01:57
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Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога шириться Україною: які області під загрозою
Ракета летить у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога знову поширилась Дніпропетровською, Запорізькою та іншими областями сьогодні, 18 жовтня, близько 2-ї ночі. Є загроза ракетного удару.

Про це повідомляють Повітряні сили.

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Оновлено 01:55. За інформацією українських захисників, у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях є загроза ракетного удару. Також повітряна тривога поширилась і на Кіровоградську область.

Попередження від Повітряних сил
Джерело: t.me/kpszsu
мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 18 жовтня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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