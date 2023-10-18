Повторная воздушная тревога распространяется по Украине: какие области под угрозой

Ракета летит в небе. Фото: google.com

Воздушная тревога снова распространилась по Днепропетровской, Запорожской и другим областям сегодня, 18 октября, около 2-х ночи. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают Воздушные силы .

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Обновлено 01:55. По информации украинских защитников, в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях есть угроза ракетного удара. Также воздушная тревога распространилась и в Кировоградскую область.

Источник: t.me/kpszsu

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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