Повторная воздушная тревога распространяется по Украине: какие области под угрозой
18 октября 2023 01:53
обновлено: 01:57
Ракета летит в небе. Фото: google.com
Воздушная тревога снова распространилась по Днепропетровской, Запорожской и другим областям сегодня, 18 октября, около 2-х ночи. Есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщают Воздушные силы .
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Обновлено 01:55. По информации украинских защитников, в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях есть угроза ракетного удара. Также воздушная тревога распространилась и в Кировоградскую область.
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