Нічна повітряна тривога 31 серпня — які області в небезпеці через загрозу ударних БпЛА

Повторна повітряна тривога в Києві та зміна курсу ударних БпЛА — що відомо про нічну загрозу
31 серпня 2024 00:50
Повітряна тривога
Повітряну тривогу зараз, уночі в суботу, 31 серпня, в Україні оголосили у восьми областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Сумська, Черкаська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Кіровоградська та Дніпропетровська області.
У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.
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