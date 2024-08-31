Нічна повітряна тривога 31 серпня — які області в небезпеці через загрозу ударних БпЛА

Повітряна тривога

Повітряну тривогу зараз, уночі в суботу, 31 серпня, в Україні оголосили у восьми областях. Червоні на карті повітряних тривог Київська, Сумська, Черкаська, Чернігівська, Полтавська, Харківська, Кіровоградська та Дніпропетровська області.

У Повітряних Силах ЗС України повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА.

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