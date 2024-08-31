Ночная воздушная тревога 31 августа — какие области в опасности из-за угрозы ударных БпЛА

Воздушная тревога

Воздушную тревогу сейчас ночью в субботу, 31 августа, в Украине объявили в восьми областях. Красные на карте воздушных тревог Киевская, Сумская, Черкасская, Черниговская, Полтавская, Харьковская, Кировоградская и Днепропетровская области.

В Воздушных Силах ВС Украины сообщали об угрозе применения ударных БпЛА.

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