Повторна повітряна тривога зараз 19 вересня: загроза безпілотників та ракет

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Україною знову шириться повітряна тривога сьогодні вночі, 19 вересня. Попереджають про загрозу застосування безпілотників, балістики та ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повторна повітряна тривога зараз 19 вересня

Оновлено 00:18. Повітряні сили повідомляють про:

загрозу застосування БпЛА — в Кіровоградській та Миколаївській областях;

загрозу застосування балістичного озброєння — в Полтавській, Сумській, Харківській області;

ракетну небезпеку — в Донецькій, Херсонській області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:22. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про напрямки польоту безпілотників.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

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Нагадуємо, що традиційно ворог не припиняє атакувати Україну й ввечері, 18 вересня. Наразі областями поширюється повітряна тривога, яку оголосили в Полтавському, Харківському, Дніпропетровському та інших регіонах.

Також ми писали, що в Херсоні сьогодні ввечері, 18 вересня, лунають потужні вибухи. Тим часом повітряна тривога розпливається країною.

Додамо, що сьогодні ввечері, 18 вересня, ворог знову атакує Україну, застосовуючи ракети. Так, у Харкові звучать вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.