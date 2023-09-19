Повторна повітряна тривога зараз 19 вересня: загроза безпілотників та ракет

Повторна повітряна тривога: загроза БпЛА та ракет
Україною знову шириться повітряна тривога сьогодні вночі, 19 вересня. Попереджають про загрозу застосування безпілотників, балістики та ракет.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повторна повітряна тривога зараз 19 вересня
Оновлено 00:18. Повітряні сили повідомляють про:
- загрозу застосування БпЛА — в Кіровоградській та Миколаївській областях;
- загрозу застосування балістичного озброєння — в Полтавській, Сумській, Харківській області;
- ракетну небезпеку — в Донецькій, Херсонській області.
Оновлено 00:22. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про напрямки польоту безпілотників.
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Нагадуємо, що традиційно ворог не припиняє атакувати Україну й ввечері, 18 вересня. Наразі областями поширюється повітряна тривога, яку оголосили в Полтавському, Харківському, Дніпропетровському та інших регіонах.
Також ми писали, що в Херсоні сьогодні ввечері, 18 вересня, лунають потужні вибухи. Тим часом повітряна тривога розпливається країною.
Додамо, що сьогодні ввечері, 18 вересня, ворог знову атакує Україну, застосовуючи ракети. Так, у Харкові звучать вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.