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Повторна повітряна тривога: загроза БпЛА та ракет

19 вересня 2023 00:16
оновлено: 00:33
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Інна Буряк
редактор
Повторна повітряна тривога зараз 19 вересня: загроза безпілотників та ракет
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Україною знову шириться повітряна тривога сьогодні вночі, 19 вересня. Попереджають про загрозу застосування безпілотників, балістики та ракет.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повторна повітряна тривога зараз 19 вересня

Оновлено 00:18. Повітряні сили повідомляють про:

  • загрозу застосування БпЛА — в Кіровоградській та Миколаївській областях;
  • загрозу застосування балістичного озброєння — в Полтавській, Сумській, Харківській області;
  • ракетну небезпеку — в Донецькій, Херсонській області.
Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 19 вересня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua 

Оновлено 00:22. Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомляє про напрямки польоту безпілотників.

Напрямки польоту БпЛА
Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлюється...

Нагадуємо, що традиційно ворог не припиняє атакувати Україну й ввечері, 18 вересня. Наразі областями поширюється повітряна тривога, яку оголосили в Полтавському, Харківському, Дніпропетровському та інших регіонах.

Також ми писали, що в Херсоні сьогодні ввечері, 18 вересня, лунають потужні вибухи. Тим часом повітряна тривога розпливається країною.

Додамо, що сьогодні ввечері, 18 вересня, ворог знову атакує Україну, застосовуючи ракети. Так, у Харкові звучать вибухи. В регіоні оголошена повітряна тривога.

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