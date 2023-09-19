Повторная воздушная тревога сейчас 19 сентября: угроза беспилотников и ракет

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Украиной снова распространяется воздушная тревога сегодня ночью, 19 сентября. Предупреждают об угрозе применения беспилотников, баллистики и ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 00:18. Воздушные силы сообщают об:

угрозе применения БпЛА — в Кировоградской и Николаевской областях;

угрозе применения баллистического вооружения — в Полтавской, Сумской, Харьковской области;

ракетной опасности — в Донецкой, Херсонской области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:22. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает о направлениях полета беспилотников.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

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Напомним, что традиционно враг не прекращает атаковать Украину и вечером, 18 сентября. В настоящее время по областям распространяется воздушная тревога, которую объявили в Полтавском, Харьковском, Днепропетровском и других регионах.

Также мы писали, что в Херсоне сегодня вечером, 18 сентября, раздаются мощные взрывы. Тем временем воздушная тревога расплывается по стране.

Добавим, что сегодня вечером, 18 сентября, враг снова атакует Украину, применяя ракеты. Так, в Харькове звучат взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.