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Повторная воздушная тревога: угроза БпЛА и ракет

19 сентября 2023 00:16
обновлено: 00:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повторная воздушная тревога сейчас 19 сентября: угроза беспилотников и ракет
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украиной снова распространяется воздушная тревога сегодня ночью, 19 сентября. Предупреждают об угрозе применения беспилотников, баллистики и ракет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Повторная воздушная тревога сейчас 19 сентября

Обновлено 00:18. Воздушные силы сообщают об:

  • угрозе применения БпЛА — в Кировоградской и Николаевской областях;
  • угрозе применения баллистического вооружения — в Полтавской, Сумской, Харьковской области;
  • ракетной опасности — в Донецкой, Херсонской области.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 19 сентября
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:22. Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщает о направлениях полета беспилотников.

Направления полета БпЛА
Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновляется...

Напомним, что традиционно враг не прекращает атаковать Украину и вечером, 18 сентября. В настоящее время по областям распространяется воздушная тревога, которую объявили в Полтавском, Харьковском, Днепропетровском и других регионах.

Также мы писали, что в Херсоне сегодня вечером, 18 сентября, раздаются мощные взрывы. Тем временем воздушная тревога расплывается по стране.

Добавим, что сегодня вечером, 18 сентября, враг снова атакует Украину, применяя ракеты. Так, в Харькове звучат взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

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