Повітряна тривога в Україні вранці 27 липня — загроза для Київщини

Повторна тривога в Київській області — куди летять БпЛА
Повітряна тривога в Україні зараз 27 липня триває. Небезпека чергує області, однак продовжується в країні всю ніч. Цього разу повторно оголосили тривогу в Київській та Черкаській областях, на їх кордонах блукає ударний безпілотник.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.
Повітряна тривога в Київській області 27 липня
Повітряні сили попередили, що БпЛА повертається з Черкаської в Київську область, через що в останній оголосили повітряну тривогу.
Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про загрозу "шахедів" для Білої Церкуи в Київській області.
Також щойно "розчервонілися" Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу швидкісних ракет для східних областей.
Оновлено 05:34. Повітряні сили підтвердили ракетну небезпеку для Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!