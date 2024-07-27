Повітряна тривога в Україні вранці 27 липня — загроза для Київщини

Політ ударних безпілотників у небі. Фото: depositphotos

Повітряна тривога в Україні зараз 27 липня триває. Небезпека чергує області, однак продовжується в країні всю ніч. Цього разу повторно оголосили тривогу в Київській та Черкаській областях, на їх кордонах блукає ударний безпілотник.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

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Повітряна тривога в Київській області 27 липня

Повітряні сили попередили, що БпЛА повертається з Черкаської в Київську область, через що в останній оголосили повітряну тривогу.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про загрозу "шахедів" для Білої Церкуи в Київській області.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також щойно "розчервонілися" Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу швидкісних ракет для східних областей.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:34. Повітряні сили підтвердили ракетну небезпеку для Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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