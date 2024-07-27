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Повторна тривога в Київській області — куди летять БпЛА

27 липня 2024 05:17
оновлено: 05:36
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Україні вранці 27 липня — загроза для Київщини
Політ ударних безпілотників у небі. Фото: depositphotos
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 27 липня триває. Небезпека чергує області, однак продовжується в країні всю ніч. Цього разу повторно оголосили тривогу в Київській та Черкаській областях, на їх кордонах блукає ударний безпілотник.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

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Повітряна тривога в Київській області 27 липня

Повітряні сили попередили, що БпЛА повертається з Черкаської в Київську область, через що в останній оголосили повітряну тривогу.

Чому повітряна тривога в Київській області
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попереджає про загрозу "шахедів" для Білої Церкуи в Київській області.

Ранковий обстріл України 27 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також щойно "розчервонілися" Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про загрозу швидкісних ракет для східних областей.

Ворожий обстріл України вранці 27 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Ранкова атака Росії на Україну 27 липня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 05:34. Повітряні сили підтвердили ракетну небезпеку для Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. 

Повітряна тривога вранці 27 липня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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