Воздушная тревога в Украине утром 27 июля – угроза для Киевщины

Полет ударных беспилотников на небе. Фото: depositphotos

Воздушная тревога в Украине сейчас 27 июля. Опасность дежурит области, но продолжается в стране всю ночь. В этот раз повторно объявили тревогу в Киевской и Черкасской областях, на их границах бродит ударный беспилотник.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в Киевской области 27 июля

Воздушные силы предупредили, что БПЛА возвращается из Черкасской в Киевскую область, из-за чего в последней объявили воздушную тревогу.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает об угрозе "шахедов" Белой Церкви в Киевской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также только что "раскраснелись" Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе скоростных ракет для восточных областей.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:34. Воздушные силы подтвердили ракетную опасность для Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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