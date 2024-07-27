Воздушная тревога в Украине утром 27 июля – угроза для Киевщины

Повторная тревога в Киевской области – куда летят БпЛА
Воздушная тревога в Украине сейчас 27 июля. Опасность дежурит области, но продолжается в стране всю ночь. В этот раз повторно объявили тревогу в Киевской и Черкасской областях, на их границах бродит ударный беспилотник.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога в Киевской области 27 июля
Воздушные силы предупредили, что БПЛА возвращается из Черкасской в Киевскую область, из-за чего в последней объявили воздушную тревогу.
Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает об угрозе "шахедов" Белой Церкви в Киевской области.
Также только что "раскраснелись" Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе скоростных ракет для восточных областей.
Обновлено 05:34. Воздушные силы подтвердили ракетную опасность для Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.
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