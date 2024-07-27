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Повторная тревога в Киевской области – куда летят БпЛА

27 июля 2024 05:17
обновлено: 05:36
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине утром 27 июля – угроза для Киевщины
Полет ударных беспилотников на небе. Фото: depositphotos
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 27 июля. Опасность дежурит области, но продолжается в стране всю ночь. В этот раз повторно объявили тревогу в Киевской и Черкасской областях, на их границах бродит ударный беспилотник.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога в Киевской области 27 июля

Воздушные силы предупредили, что БПЛА возвращается из Черкасской в Киевскую область, из-за чего в последней объявили воздушную тревогу.

Почему воздушная тревога в Киевской области
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает об угрозе "шахедов" Белой Церкви в Киевской области.

Утренний обстрел Украины 27 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также только что "раскраснелись" Днепропетровская, Запорожская и Донецкая области. Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил об угрозе скоростных ракет для восточных областей.

Вражеские обстрелы Украины утром 27 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Утренняя атака России на Украину 27 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 05:34. Воздушные силы подтвердили ракетную опасность для Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.

Воздушная тревога утром 27 июля
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

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