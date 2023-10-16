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Повторні вибухи у Миргороді: загроза балістики та безпілотників

16 жовтня 2023 01:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторні вибухи у Миргороді 16 жовтня: чим атакує ворог
Повторні вибухи у Миргороді: загроза балістики та безпілотників
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ворог не дає спокою українцям. Після першої ночі, 16 жовтня, відбулися повторні вибухи у Миргороді. Російська Федерація застосовує проти України цієї ночі балістику та безпілотники. У більшості регіонів країни досі лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє Карта повітряних тривог.

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Повторні вибухи у Миргороді 16 жовтня

Повідомляється, що ворог продовжує атакувати Полтавську область. У Миргороді знову лунають вибухи. 

Мапа повітряних тривог нині така:

повітряна тривога 16 жовтня

Нагадаємо, близько першої ночі, 16 жовтня, в Кропивницькому лунають потужні вибухи. Ворог не припиняє закидати країну ракетами. Повітряна тривога досі лунає у кількох регіонах України. 

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