Повторні вибухи у Миргороді 16 жовтня: чим атакує ворог

Повторні вибухи у Миргороді: загроза балістики та безпілотників

Ворог не дає спокою українцям. Після першої ночі, 16 жовтня, відбулися повторні вибухи у Миргороді. Російська Федерація застосовує проти України цієї ночі балістику та безпілотники. У більшості регіонів країни досі лунає повітряна тривога.

Про це повідомляє Карта повітряних тривог.

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Повторні вибухи у Миргороді 16 жовтня

Повідомляється, що ворог продовжує атакувати Полтавську область. У Миргороді знову лунають вибухи.

Мапа повітряних тривог нині така:

Нагадаємо, близько першої ночі, 16 жовтня, в Кропивницькому лунають потужні вибухи. Ворог не припиняє закидати країну ракетами. Повітряна тривога досі лунає у кількох регіонах України.