Повторные взрывы в Миргороде 16 октября: чем атакует враг

Повторные взрывы в Миргороде: угроза баллистики и беспилотников
Враг не дает покоя украинцам. После часа ночи, 16 октября, произошли повторные взрывы в Миргороде. Российская Федерация применяет против Украины ночью баллистику и беспилотники. В большинстве регионов крах до сих пор раздается воздушная тревога.
Об этом сообщает Карта воздушнных тревог.
Повторные взрывы в Миргороде 16 октября
Сообщается, что враг продолжает атаковать Полтавскую область. В Миргороде снова раздаются взрывы.
Карта воздушных тревог сейчас такова:
Напомним, около часу ночи, 16 октября, в Кропивницком раздаются мощные взрывы. Враг не перестает забрасывать страну ракетами. Воздушная тревога по-прежнему звучит в нескольких регионах Украины.
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