Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Повторные взрывы в Миргороде: угроза баллистики и беспилотников arrow

Повторные взрывы в Миргороде: угроза баллистики и беспилотников

16 октября 2023 01:03
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторные взрывы в Миргороде 16 октября: чем атакует враг
Повторные взрывы в Миргороде: угроза баллистики и беспилотников
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг не дает покоя украинцам. После часа ночи, 16 октября, произошли повторные взрывы в Миргороде. Российская Федерация применяет против Украины ночью баллистику и беспилотники. В большинстве регионов крах до сих пор раздается воздушная тревога.

Об этом сообщает Карта воздушнных тревог.

Читайте также:

Повторные взрывы в Миргороде 16 октября

Сообщается, что враг продолжает атаковать Полтавскую область. В Миргороде снова раздаются взрывы.

Карта воздушных тревог сейчас такова:

воздушная тревога 16 октября

Напомним, около часу ночи, 16 октября, в Кропивницком раздаются мощные взрывы. Враг не перестает забрасывать страну ракетами. Воздушная тревога по-прежнему звучит в нескольких регионах Украины.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Сегодня отопительный сезон не начнется: когда ждать тепла дома

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз