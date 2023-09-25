Наслідки ворожої атаки. Фото: Google

Після опівночі в Одесі 25 вересня, лунають вибухи. Місцеві мешканці зазначають, що чути багато вибухів. Тим часом повітряна тривога досі лунає по всій Україні. Ворог намагаєжться атакувати Україну ракетами та безпілотниками.

Про це повідомляє Суспільне Одеса.

Читайте також:

Повторні вибухи в Одесі зараз 25 вересня

Моніторингові канали подомляють, що в Одесі чути повторні вибухи.

Повітряні Сили заявили про пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" в напрямку області.

Повітряна тривога тим часом досі лунає по всій Україні.

Карта тривог по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня ворог не полишає українців у спокої. По Україні цілять ракетами. Внаслідок цього мешканці Одеси чують сильні вибухи.