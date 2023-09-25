Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Повторні вибухи в Одесі: ворог атакує "Шахедами", "Калібрами" та "Оніксами" arrow

Повторні вибухи в Одесі: ворог атакує "Шахедами", "Калібрами" та "Оніксами"

25 вересня 2023 01:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Повторні вибухи в Одесі зараз 25 вересня
Наслідки ворожої атаки. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Після опівночі в Одесі 25 вересня, лунають вибухи. Місцеві мешканці зазначають, що чути багато вибухів. Тим часом повітряна тривога досі лунає по всій Україні. Ворог намагаєжться атакувати Україну ракетами та безпілотниками.

Про це повідомляє Суспільне Одеса.

Читайте також:

Повторні вибухи в Одесі зараз 25 вересня

Моніторингові канали подомляють, що в Одесі чути повторні вибухи.

Повітряні Сили заявили про пуски надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" в напрямку області.

Повітряна тривога тим часом досі лунає по всій Україні.

Карта тривог 25 вересня
Карта тривог по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 25 вересня ворог не полишає українців у спокої. По Україні цілять ракетами. Внаслідок цього мешканці Одеси чують сильні вибухи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз