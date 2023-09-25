Повторные взрывы в Одессе: враг атакует "Шахедами", "Калибрами" и "Ониксами"
После полуночи в Одессе 25 сентября раздаются взрывы. Местные жители отмечают, что слышно много взрывов. Тем временем, воздушная тревога до сих пор звучит по всей Украине. Враг пытается атаковать Украину ракетами и беспилотниками.
Об этом сообщает Суспільне Одеса.
Повторные взрывы в Одессе сейчас 25 сентября
Мониторинговые каналы сообщают, что в Одессе слышны повторные взрывы.
Воздушные Силы заявили о пусках сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении области.
Воздушная тревога в это время до сих пор звучит по всей Украине.
Напомним, сегодня, 25 сентября, враг не оставляет украинцев в покое. По Украине целятся ракетами. В результате жители Одессы слышат сильные взрывы.