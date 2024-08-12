В МЗС Естонії відреагували на спровоковану росіянами пожежу на ЗАЕС

Пожежа на ЗАЕС. Фото: скриншот з відео

Російські війська увечері в неділю, 11 серпня, спровокували пожежу поблизу Запорізької атомної електростанції. Голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна наголосив на необхідності відновлення контролю України над об'єктом.

Про це Тсахкна написав в X у понеділок, 12 серпня.

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Until #Ukraine’s territorial integrity has not been restored & 🇺🇦 has not regained control over the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant – the largest nuclear facility in Europe -, constant scaremongering & high risk of a nuclear accident continues to be the dire reality. https://t.co/8IWXOLtO0R — Margus Tsahkna (@Tsahkna) August 12, 2024

Провокація росіян на ЗАЕС

За словами Тсахкни, ризик аварії на найбільшому ядерному об'єкті в Європі — ЗАЕС — буде реальним, поки Україна не відновить контроль над ядерним об'єктом та свою територіальну цілісність.

"Постійні залякування та високий ризик ядерної аварії залишатимуться суворою реальністю", — написав він.