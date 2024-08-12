В МЗС Естонії відреагували на спровоковану росіянами пожежу на ЗАЕС

Пожежа на ЗАЕС — в МЗС Естонії прокоментували ризики окупації об'єкта
Російські війська увечері в неділю, 11 серпня, спровокували пожежу поблизу Запорізької атомної електростанції. Голова МЗС Естонії Маргус Тсахкна наголосив на необхідності відновлення контролю України над об'єктом.
Про це Тсахкна написав в X у понеділок, 12 серпня.
Until #Ukraine’s territorial integrity has not been restored & 🇺🇦 has not regained control over the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant – the largest nuclear facility in Europe -, constant scaremongering & high risk of a nuclear accident continues to be the dire reality. https://t.co/8IWXOLtO0R— Margus Tsahkna (@Tsahkna) August 12, 2024
Провокація росіян на ЗАЕС
За словами Тсахкни, ризик аварії на найбільшому ядерному об'єкті в Європі — ЗАЕС — буде реальним, поки Україна не відновить контроль над ядерним об'єктом та свою територіальну цілісність.
"Постійні залякування та високий ризик ядерної аварії залишатимуться суворою реальністю", — написав він.
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