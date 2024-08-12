В МИД Эстонии отреагировали на спровоцированный россиянами пожар на ЗАЭС

Пожар в ЗАЭС. Фото: скриншот с видео

Российские войска вечером в воскресенье, 11 августа, спровоцировали пожар вблизи Запорожской атомной электростанции. Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна отметил необходимость возобновления контроля Украины над объектом.

Об этом Тсахкна написал в X в понедельник, 12 августа.

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Немного #Украина ' с территориальной интеллектуальностью не должно быть восстановлено и не подвергается контролю над Запорожской муниципалитетной структурой – большой энергетический потенциал в Европе -, постоянное ужасное и высокое число энергичных алкогольных наклонов к тому, что происходит. https://t.co/8IWXOLtO0R — Margus Tsahkna (@Tsahkna) Август 12, 2024

Провокация россиян на ЗАЭС

По словам Тсахкны, риск аварии на крупнейшем ядерном объекте в Европе — ЗАЭС будет реальным, пока Украина не восстановит контроль над ядерным объектом и свою территориальную целостность.

"Постоянные устрашения и высокий риск ядерной аварии будут оставаться строгой реальностью", — написал он.