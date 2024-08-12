Пожар на ЗАЭС — в МИД Эстонии прокомментировали риски оккупации объекта
Российские войска вечером в воскресенье, 11 августа, спровоцировали пожар вблизи Запорожской атомной электростанции. Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна отметил необходимость возобновления контроля Украины над объектом.
Об этом Тсахкна написал в X в понедельник, 12 августа.
Немного #Украина ' с территориальной интеллектуальностью не должно быть восстановлено и не подвергается контролю над Запорожской муниципалитетной структурой – большой энергетический потенциал в Европе -, постоянное ужасное и высокое число энергичных алкогольных наклонов к тому, что происходит. https://t.co/8IWXOLtO0R— Margus Tsahkna (@Tsahkna) Август 12, 2024
Провокация россиян на ЗАЭС
По словам Тсахкны, риск аварии на крупнейшем ядерном объекте в Европе — ЗАЭС будет реальным, пока Украина не восстановит контроль над ядерным объектом и свою территориальную целостность.
"Постоянные устрашения и высокий риск ядерной аварии будут оставаться строгой реальностью", — написал он.
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