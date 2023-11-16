Пожежа у військовій частині РФ — родичі окупантів у паніці шукають своїх рідних

Російські військовослужбовці. Фото: росЗМІ

Після пожежі у Волгоградській області, яка трапилася у військовій частині, родичі окупантів в паніці шукають інформацію про своїх рідних. Вони збентежені, що не можуть ні до кого додзвонитись.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пожежа у військовій частині Росії

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що племінник однієї з росіянок перебував у військовій частині під час пожежі, яка трапилася вночі. За словами жінки, військовослужбовець повідомив, що на ніч має заступати на чергування, але упродовж дня так і не виходить на зв'язок.

"У цій частині служить мій племінник. Зараз ми не можемо ні до кого додзвонитися, він саме мав заступати в ніч на чергування. Ми щойно дізналися про пожежу і ніяк не можемо зрозуміти, є жертви чи ні. У Волгограді живе бабуся його, вона туди поїхала, але, мабуть, поки що не дісталася. Зараз просто чекатимемо", — бідкається росіянка.

Що передувало

Вночі 16 листопада у селищі Котлубань Волгоградської області спалахнула сильна пожежа, яка охопила склади з озброєнням однієї з військових частин. Місцеві жителі також повідомляли про сильні вибухи.

За словами губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова, пожежа була оперативно локалізована та загашена. Постраждалих та пошкоджень цивільних об'єктів немає. Інших офіційних повідомлень щодо цієї події в Росії не було.

Нагадаємо, зранку 14 листопада росЗМІ заявили, що невідомий дрон упав на територію Тамбовського порохового заводу у Котовську (Росія). Внаслідок падіння було пошкоджено покрівлю будівлі.

Окрім того, у Росії заявили, що у Брянській області РФ дрон атакував хімічний завод. Постраждалих немає, але в будівлі дах пробитий у трьох місцях.