Пожар в воинской части в РФ — родственники оккупантов в панике ищут своих родных

Российские военнослужащие. Фото: росСМИ

После пожара в Волгоградской области, который произошел в воинской части, родственники оккупантов в панике ищут информацию о своих родных. Они шокированы, что не могут ни до кого дозвониться.

Об этом сообщают росСМИ.

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Пропагандистские СМИ сообщают, что племянник одной из россиянок находился в воинской части во время пожара, случившегося ночью. По словам женщины, военнослужащий сообщил, что на ночь должен заступать на дежурство, но в течение дня так и не выходит на связь.

"В этой части служит мой племянник. Сейчас мы не можем ни к кому дозвониться, он как раз должен был заступать в ночь на дежурство. Мы только узнали о пожаре и никак не можем понять, есть жертвы или нет. В Волгограде живет бабушка его, она туда поехала, но, видимо, пока не досталась. Сейчас будем просто ждать", — жалуется россиянка.

Что предшествовало

Ночью 16 ноября в поселке Котлубань Волгоградской области вспыхнул сильный пожар, охвативший склады с вооружением одной из воинских частей. Местные жители также сообщали о сильных взрывах.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, пожар был оперативно локализован и потушен. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет. Других официальных сообщений по поводу этого события в России не было.

Напомним, утром 14 ноября росСМИ заявили, что неизвестный дрон упал на территорию Тамбовского порохового завода в Котовске (Россия). В результате падения была повреждена кровля здания.

Кроме того, в России заявили, что в Брянской области РФ дрон атаковал химический завод. Пострадавших нет, но в здании крыша пробита в трех местах.