Працівники ЗАЕС досі відмовляються отримувати паспорт РФ, — мер Енергодара

Запорізька атомна електростанція. Фото: google.com

Росіяни продовжують примусову паспортизацію в окупованому Енергодарі. Однак досі залишаються люди, які принципово відмовляються від російських паспортів — серед них працівники ЗАЕС та проукраїнські пенсіонери.

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

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Паспортизація в Енергодарі

Окупанти проводять жорстку паспортизацію в Енергодарі. Без російського паспорта неможливо ні потрапити до лікарні, ні виїхати за місто, ні, звісно, потрапити на підконтрольну територію.

Однак є ті, що навіть попри це не погоджується отримати російський документ.

"Там здебільшого залишились пенсіонери, які мають проукраїнську позицію, які не можуть виїхати по стану здоровʼя, і вони не отримують паспорти, бо отримують певні соціальні гарантії від української сторони намагаються тримати стрій, як кажуть", — повідомив Дмитро Орлов.

Також проукраїнськи налаштованими залишаються працівники Запорізької атомної станції.

"Незважаючи на тиск з боку "Росатома", який примушує їх підписувати контракти з фейковою компанією від "Росатома", вони забезпечують ядерну та радіаційну безпеку, не беруть ані паспорти, ані підписують контракти, і ходять на роботу. Їх небагато лишилось, але тим не менш вони є", — розповів мер Енергодара.

Нагадаємо, окупанти почали пропонувати мешканцям тимчасово окупованих територій України отримувати вугілля в обмін на російський паспорт.