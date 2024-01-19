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Сотрудники ЗАЭС до сих пор отказываются получать паспорт РФ, — мэр Энергодара

19 января 2024 05:33
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Сотрудники ЗАЭС до сих пор отказываются получать паспорт РФ, — мэр Энергодара
Запорожская атомная электростанция. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Россияне продолжают принудительную паспортизацию в оккупированном Энергодаре. Однако до сих пор остаются люди, которые принципиально отказываются от российских паспортов, среди которых работники ЗАЭС и проукраинские пенсионеры.

Об этом Новини.LIVE сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Паспортизация в Энергодаре

Оккупанты проводят жесткую паспортизацию в Энергодаре. Без российского паспорта невозможно ни попасть в больницу, ни уехать за город, ни, конечно, попасть на подконтрольную территорию.

Однако есть те, кто даже несмотря на это, не соглашается получить российский документ.

"Там в большинстве своем остались пенсионеры, имеющие проукраинскую позицию, которые не могут выехать по состоянию здоровья, и они не получают паспорта, потому что получают определенные социальные гарантии от украинской стороны пытаются держать строй, как говорится", — сообщил Дмитрий Орлов.

Также проукраинскими настроенными остаются работники Запорожской атомной станции.

"Несмотря на давление со стороны "Росатома", которое заставляет их подписывать контракты с фейковой компанией от "Росатома", они обеспечивают ядерную и радиационную безопасность, не берут ни паспорта, ни подписывают контракты, и ходят на работу. Их немного осталось, но тем не менее они есть", — рассказал мэр Энергодара.

Напомним, оккупанты начали предлагать жителям временно оккупированных территорий Украины получать уголь в обмен на российский паспорт.

российские паспорта
Запорожская область
Энергодар
ЗАЭС
оккупация
Запорожская АЭС

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