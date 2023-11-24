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Правоохоронці показали, як допомагають тваринам в Оріхові

24 листопада 2023 15:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Правоохоронці показали, як допомагають тваринам в Оріхові
Поліцейський тримає кота на руках в Оріхові. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Правоохоронці допомагають тваринам, які опинилися в населених пунктах неподалік від лінії фронту. Так, поліцейські вчергове привезли корм в Оріхів Запорізької області.

Про це повідомляє МВС.

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Допомога тваринам в Оріхові

Правоохоронці наголосили, що війна принесла страждання та випробовування не тільки людям, а й тваринам. Наразі чотирилапим допомагають волонтери, небайдужі місцеві мешканці, а також працівники поліції.

"Сьогодні правоохоронці вчергове привезли тваринкам корм. В умовах холодів та небезпеки їжа для пухнастиків – це шанс на життя", — йдеться у повідомленні.

Тварини в Оріхові
Тварини в Оріхові. Фото: МВС
Тварини в Оріхові
Допомога тваринам в Оріхові. Фото: МВС
Тварини в Оріхові
Тварини в Оріхові. Фото: МВС
Тварини в Оріхові
Тварина в Оріхові. Фото: МВС
Тварини в Оріхові
Тварини в Оріхові. Фото: МВС
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Допис МВС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львові вчора на одній з вулиць помітили лисицю. Тварина вийшла на прогулянку до Стрийського парку.

Також ми писали, що у Київській області, на території Чорнобиля, було помічено присутність євразійської рисі. Цей вид, який зник з території Полісся в Україні у минулому столітті, тепер виявили знову.

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