Правоохоронці показали, як допомагають тваринам в Оріхові
Правоохоронці допомагають тваринам, які опинилися в населених пунктах неподалік від лінії фронту. Так, поліцейські вчергове привезли корм в Оріхів Запорізької області.
Про це повідомляє МВС.
Допомога тваринам в Оріхові
Правоохоронці наголосили, що війна принесла страждання та випробовування не тільки людям, а й тваринам. Наразі чотирилапим допомагають волонтери, небайдужі місцеві мешканці, а також працівники поліції.
"Сьогодні правоохоронці вчергове привезли тваринкам корм. В умовах холодів та небезпеки їжа для пухнастиків – це шанс на життя", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові вчора на одній з вулиць помітили лисицю. Тварина вийшла на прогулянку до Стрийського парку.
Також ми писали, що у Київській області, на території Чорнобиля, було помічено присутність євразійської рисі. Цей вид, який зник з території Полісся в Україні у минулому столітті, тепер виявили знову.
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