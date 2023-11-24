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Правоохранители показали, как помогают животным в Орехове

24 ноября 2023 15:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Правоохранители показали, как помогают животным в Орехове
Полицейский держит кота на руках в Орехове. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Правоохранители помогают животным, которые оказались в населенных пунктах неподалеку от линии фронта. Так, полицейские в очередной раз привезли корм в Орехов Запорожской области.

Об этом сообщает МВД.

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Помощь животным в Орехове

Правоохранители подчеркнули, что война принесла страдания и испытания не только людям, но и животным. Сейчас четырехлапым помогают волонтеры, неравнодушные местные жители, а также работники полиции.

"Сегодня правоохранители в очередной раз привезли животным корм. В условиях холодов и опасности еда для пушистиков — это шанс на жизнь", — говорится в сообщении.

Животные в Орехове
Животные в Орехове. Фото: МВД
Животные в Орехове
Помощь животным в Орехове. Фото: МВД
Животные в Орехове
Животные в Орехове. Фото: МВД
Животные в Орехове
Животное в Орехове. Фото: МВД
Животные в Орехове
Животные в Орехове. Фото: МВД
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Пост МВД. Фото: скриншот

Напомним, во Львове вчера на одной из улиц заметили лису. Животное вышло на прогулку в Стрыйский парк.

Также мы писали, что в Киевской области, на территории Чернобыля, было замечено присутствие евразийской рыси. Этот вид, исчезнувший с территории Полесья в Украине в прошлом веке, теперь обнаружили снова.

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