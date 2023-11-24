Правоохранители показали, как помогают животным в Орехове

Полицейский держит кота на руках в Орехове. Фото: t.me/mvs_ukraine

Правоохранители помогают животным, которые оказались в населенных пунктах неподалеку от линии фронта. Так, полицейские в очередной раз привезли корм в Орехов Запорожской области.

Об этом сообщает МВД.

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Помощь животным в Орехове

Правоохранители подчеркнули, что война принесла страдания и испытания не только людям, но и животным. Сейчас четырехлапым помогают волонтеры, неравнодушные местные жители, а также работники полиции.

"Сегодня правоохранители в очередной раз привезли животным корм. В условиях холодов и опасности еда для пушистиков — это шанс на жизнь", — говорится в сообщении.

Животные в Орехове. Фото: МВД

Помощь животным в Орехове. Фото: МВД

Животные в Орехове. Фото: МВД

Животное в Орехове. Фото: МВД

Животные в Орехове. Фото: МВД

Пост МВД. Фото: скриншот

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