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Правоохоронці вивчають обставини удару по Костянтинівці, — Подоляк

19 вересня 2023 16:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Правоохоронці вивчають обставини удару по Костянтинівці, — Подоляк
Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що правоохоронці вивчають обставини удару по Костянтинівці Донецької області. Він також прокоментував інформацію ЗМІ, які пишуть про "трагічну випадковість".

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Telegram-каналі.

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Що заявили ЗМІ

The New York Times за результатами власного розслідування заявляє, що удар по ринку в місті Костянтинівка Донецької області 6 вересня був "трагічним нещасним випадком", до якого призвело падіння української ракети, а не російський обстріл. Внаслідок цього загинули 16 людей.

Реакція Подоляка

За словами радника керівника ОП, безперечно, поява в іноземних виданнях публікацій із сумнівами щодо причетності Росії до удару по Костянтинівці спричиняє зростання конспірологічних теорій, а отже, вимагатиме додаткової юридичної оцінки з боку слідчих органів.

Він наголосив, що суспільство точно отримає відповідь на питання, що саме сталося в Костянтинівці.

"При цьому, нагадаю, правоохоронні органи за замовчуванням проводять ґрунтовне та детальне розслідування кожного інциденту в межах фіксації та документації російських воєнних злочинів. Зокрема, вивчаються обставини удару по Костянтинівці. У будь-якому разі юридичну істину буде встановлено", — зазначив Подоляк.

Він наголосив, що це Росія розпочала вторгнення в Україну й саме Росія відповідальна за принесення війни до нашої країни. За його словами, Україна веде виключно оборонні дії, захищає себе та свої території.

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Допис Подоляка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 вересня, армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський стверджує, що обстріл ринку у Костянтинівці є цілеспрямованим терактом із боку Росії. При цьому він уточнив, що особисто був у Костянтинівці та поінформований про те місце, яке стало мішенню для передбачуваних російських атак.

Додамо, у поліції заявили, що внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області загинули 16 людей. Неідентифікованою залишається одна жертва.

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