Правоохранители изучают обстоятельства удара по Константиновке, — Подоляк

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Reuters

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что правоохранители изучают обстоятельства удара по Константиновке Донецкой области. Он также прокомментировал информацию СМИ, которые пишут о "трагической случайности".

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Telegram-канале.

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The New York Times по результатам собственного расследования заявляет, что удар по рынку в городе Константиновка Донецкой области 6 сентября был "трагическим несчастным случаем", к которому привело падение украинской ракеты, а не российский обстрел. В результате этого погибли 16 человек.

Реакция Подоляка

По словам советника руководителя ОП, бесспорно, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями о причастности России к удару по Константиновке вызывает рост конспирологических теорий, а следовательно, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов.

Он подчеркнул, что общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке.

"При этом, напомню, правоохранительные органы по умолчанию проводят основательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. В частности, изучаются обстоятельства удара по Константиновке. В любом случае юридическая истина будет установлена", — отметил Подоляк.

Он отметил, что это Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна за принесение войны в нашу страну. По его словам, Украина ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории.

Пост Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, 6 сентября, армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что обстрел рынка в Константиновке — целенаправленный теракт со стороны России. При этом он уточнил, что лично находился в Константиновке и проинформирован о том месте, которое стало мишенью для предполагаемых российских атак.

Добавим, в полиции заявили, что в результате обстрела Константиновки Донецкой области погибли 16 человек. Неидентифицированной остается одна жертва.