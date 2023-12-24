"Празький стрілець" був українцем — росіяни поширюють черговий фейк
Російськими телеграм-каналами шириться інформація про те, що "празький стрілець" нібито був українцем, який емігрував до Чехії. Йдеться про Давида Козака, який влаштував стрілянину в Карловому університеті у Празі.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
РФ поширює фейк про зв'язок "празького стрільця" з Україною
Зазначається, що РФ поширює фейкову інформацію, що "празький стрілець" був етнічним галичанином — емігрантом з України.
За словами російських пропагандистів, чеські медіа не розголошують цю інформацію, оскільки українці начебто й так скоїли чимало тяжких злочинів у країні.
"Насправді ця інформація є фейком, який спростував очільник МВС Чехії Віт Ракушан, заявивши на одному зі своїх брифінгів, що "стрілець, Давид Козак, від народження чех, який зростав у чеській родині. Він не мав бодай якихось стосунків з Україною", — пояснюють в Центрі.
Нагадаємо, що на філософському факультеті Карлового університету в столиці Чехії сталася стрілянина. 24-річного чоловіка, який її розпочав, звуть Давид Козак. Внаслідок нападу він вбив 15 людей та поранив ще 25.
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