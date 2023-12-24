"Празький стрілець" був українцем — росіяни поширюють черговий фейк

Поліцейські біля Карлового університету у Празі. Фото: Reuters

Російськими телеграм-каналами шириться інформація про те, що "празький стрілець" нібито був українцем, який емігрував до Чехії. Йдеться про Давида Козака, який влаштував стрілянину в Карловому університеті у Празі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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РФ поширює фейк про зв'язок "празького стрільця" з Україною

Зазначається, що РФ поширює фейкову інформацію, що "празький стрілець" був етнічним галичанином — емігрантом з України.

Росіяни поширюють фейк про "празького стрільця" та його зв'язки з Україною. Фото: ЦПД

За словами російських пропагандистів, чеські медіа не розголошують цю інформацію, оскільки українці начебто й так скоїли чимало тяжких злочинів у країні.

"Насправді ця інформація є фейком, який спростував очільник МВС Чехії Віт Ракушан, заявивши на одному зі своїх брифінгів, що "стрілець, Давид Козак, від народження чех, який зростав у чеській родині. Він не мав бодай якихось стосунків з Україною", — пояснюють в Центрі.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "ЦЕНТР ПРОТИДІЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ"

Нагадаємо, що на філософському факультеті Карлового університету в столиці Чехії сталася стрілянина. 24-річного чоловіка, який її розпочав, звуть Давид Козак. Внаслідок нападу він вбив 15 людей та поранив ще 25.